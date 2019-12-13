4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي

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هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السجاد أكثر من 4 آلاف سجادة مخصصة للصلاة تم فرشها في ساحات المسجد النبوي وذلك حرصًا على استقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة .

وأوضح مدير إدارة السجاد الأستاذ بندر الحسيني أن الإدارة تعمل على تقديم خدمات متميزة في المسجد النبوي من خلال تهيئة أكثر من 4 آلاف سجادة في ساحات المسجد النبوي , مؤكدًا أنه يتم العناية بالسجاد على مدار الساعة حيث يتم غسلها وتعقيمها وصيانتها باستمرار وذلك ضمن جدول زمني محدد .

يأتي ذلك ضمن توجيهات من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبمتابعة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين وحرصًا منهم على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .