احدث الأخبار

4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة
أبرز المواد
 رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار
أبرز المواد
 أمير الشرقية : البيئة التعليمية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .. وواجبكم الاهتمام بها
المنطقة الشرقية
 المبعوث الأممي في صنعاء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد رؤية المملكة سعت للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة بما يضمن الاستثمار الأمثل لمواردها
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل السفير الامريكي
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية قرغيزستان
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل محافظ ومشائخ العيدابي ورئيس جمعية التوعية باضرار القات بالمنطقة
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”
منطقة جازان
 شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد نشر فيديو به أكاذيب ومبالغات بحقل
منطقة تبوك
4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي

4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي

منطقة المدينة المنورة
أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

أبرز المواد
رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار

رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار

أبرز المواد

4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي

4300 سجادة يتم فرشها في أماكن مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=810612
المناطق - المدينة المنورة

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السجاد أكثر من 4 آلاف سجادة مخصصة للصلاة تم فرشها في ساحات المسجد النبوي وذلك حرصًا على استقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة .

وأوضح مدير إدارة السجاد الأستاذ بندر الحسيني أن الإدارة تعمل على تقديم خدمات متميزة في المسجد النبوي من خلال تهيئة أكثر من 4 آلاف سجادة في ساحات المسجد النبوي , مؤكدًا أنه يتم العناية بالسجاد على مدار الساعة حيث يتم غسلها وتعقيمها وصيانتها باستمرار وذلك ضمن جدول زمني محدد .

يأتي ذلك ضمن توجيهات من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبمتابعة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين وحرصًا منهم على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

 

روابط ذات صلة

بن طالب في خطبة الجمعة: استثنى الله من الخاسرين من اتصف بأربع صفات

بن طالب في خطبة الجمعة: استثنى الله من الخاسرين من اتصف بأربع صفات
أمير المدينة المنورة يدشن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

أمير المدينة المنورة يدشن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة
مدني المدينة يصدر بيانا حول انفجار محطة نفط للوقود

مدني المدينة يصدر بيانا حول انفجار محطة نفط للوقود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*