مرور الباحة يدعو قائدي المركبات أخذ الحيطة في الأجواء الضبابية

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تشهد مدينة الباحة ومحافظتي بلجرشي والمندق منذو صباح هذا اليوم ضبابا كثيفا ومستمراً مما تسبب في تدني الرؤية في بعض مسارات الطريق ونبه مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية بسبب الضباب الكثيف وتمنى العقيد الثبيتي للجميع السلامة، الجدير بالذكر أن رجال المرور بمنطقة الباحة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.