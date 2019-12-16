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نائب أمير منطقة جازان يتفقد مركزي السهي بصامطة والحكامية بأحد المسارحة

نائب أمير منطقة جازان يتفقد مركزي السهي بصامطة والحكامية بأحد المسارحة
http://almnatiq.net/?p=810650
جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بجولة تفقدية لمركز السهي التابع لمحافظة صامطة , ومركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة ، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
واستهل الأمير محمد بن عبدالعزيز الجولة بزيارة مركز السهي , حيث التقى سموه برئيس المركز عبدالله بن أحمد سهلي وشيخ المركز محمد بن إبراهيم حكمي والأهالي وأبناء وذوي الشهداء بالمركز وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية .
عقب ذلك قام سموه بزيارة مماثلة لمركز الحكامية التقي خلالها برئيس المركز علي بن حسن عواجي وشيخ شمل قبائل الحكامية علي بن ولي حكمي وعدد من المشايخ والأهالي وأبناء وذوي شهداء , مستعماً سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي القرى التابعة لها وأهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية.
واستمع سمو نائب أمير جازان خلال الزيارتين لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون ، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما اللَّه – في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بزيارة المركزين ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي وما أطلع عليه وشاهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات ، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

 

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