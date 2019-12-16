القرشي يحتفي برئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة

مكة - عادل الزهراني

احتفى رجل الأعمال سعد بن جميل القرشي عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالشيخ طنف محمد الدعجاني بمناسبة ترقيته رئيسًا لمحكمة الاستئناف في منطفة مكة المكرمة.

وتخلل البرنامج الاحتفائي ورشة عمل عن مستقبل منظومة النقل بمكة المكرمة قدمها وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل الدكتور بسام غلمان وأدار الحوار محمد سعد القرشي عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية بمكة سابقا.

وفي ختام الحفل قدم القرشي شكره للحضور متمنياً لهم التوفيق والسداد.