أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده

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قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعه.

‎وسأل الأمير خالد الفيصل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه الصبر والسلوان

‎وقدم الدكتور الحارثي الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم .