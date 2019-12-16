إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم

المناطق - الباحة

اصيب شابين في العقد الثالث من العمر اثر انقلاب مركبتهم من مرتفع على ملعب كرة قدم .

و أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997

عن حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم مساء اليوم الاثنين وتم توجيه فرقة إسعافية الموقع مخطط بني سار .

مبينا بانه عند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود إصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت اصابتهم متوسطه الخطورة

وتم التدخل الاسعافيه بالموقع وبعد ذلك تم إسعافهم إلى مستشفى الملك فهد بتواجد القيادة الميدانية بالموقع