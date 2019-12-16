احدث الأخبار

إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم
منطقة الباحة
 اللجنة السعودية الكورية المشتركة تعقد اجتماعها التاسع عشر في الرياض
أبرز المواد
 المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يختار الرئيس ونائبه
منطقة تبوك
 أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده
منطقة مكة المكرمة
 منصة “رحلتي” تحقق المركز الأول في تحدي الشركات الناشئة
منطقة مكة المكرمة
 إيران: روحاني لن يستقيل والعقوبات تسببت بالاحتجاجات
أبرز المواد
 القرشي يحتفي برئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يتفقد مركزي السهي بصامطة والحكامية بأحد المسارحة
منطقة جازان
 خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية قرغيزستان يشهدان توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية قرغيزستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي الأبرز في ثمن النهائي
أبرز المواد
 مرور الباحة يدعو قائدي المركبات أخذ الحيطة في الأجواء الضبابية
منطقة الباحة
إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم

إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم

منطقة الباحة
اللجنة السعودية الكورية المشتركة تعقد اجتماعها التاسع عشر في الرياض

اللجنة السعودية الكورية المشتركة تعقد اجتماعها التاسع عشر في الرياض

أبرز المواد
المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يختار الرئيس ونائبه

المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يختار الرئيس ونائبه

منطقة تبوك
أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده

أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده

منطقة مكة المكرمة

إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم

إصابتين في حادث انقلاب مركبة على ملعب كرة قدم
http://almnatiq.net/?p=810682
المناطق - الباحة
اصيب شابين في العقد الثالث من العمر اثر انقلاب مركبتهم من مرتفع على ملعب كرة قدم .
و أوضح  المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997
عن حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم مساء اليوم الاثنين وتم توجيه فرقة إسعافية الموقع مخطط بني سار .
مبينا بانه عند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود إصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت اصابتهم متوسطه الخطورة
وتم التدخل الاسعافيه بالموقع وبعد ذلك تم إسعافهم إلى مستشفى الملك فهد بتواجد القيادة الميدانية بالموقع

روابط ذات صلة

مرور الباحة يدعو قائدي المركبات أخذ الحيطة في الأجواء الضبابية

مرور الباحة يدعو قائدي المركبات أخذ الحيطة في الأجواء الضبابية
مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول

مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول
أمير منطقة الباحة يكرم الأخصائية ريم الغامدي والأخصائية امجاد الزهراني

أمير منطقة الباحة يكرم الأخصائية ريم الغامدي والأخصائية امجاد الزهراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*