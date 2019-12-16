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“التجارة”: التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية الكترونياً عن بـُعد دون زيارة مقر الإنتخاب

“التجارة”: التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية الكترونياً عن بـُعد دون زيارة مقر الإنتخاب
http://almnatiq.net/?p=810700
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار البدء في تطبيق التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية عن طريق التوثق الإلكتروني في خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى التصويت إلكترونياً عن بعد دون الحاجة لحضور مقر الإنتخاب.
وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.
وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من اعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.
ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف Voting.mci.gov.sa حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.

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