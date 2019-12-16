جمعية الحسي الخيرية الفرعية تدشن مقرها الجديد

أملج- فايز السميري

دشنت جمعية الحسي الخيرية الفرعية التابعة لجمعية البر والخدمات الإجتماعية بأملج مقرها الجديد اليوم بإسكان مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج ، بحضور رئيس مركز الحسي محمد ناجي الحمدي ورئيس جمعية البر والخدمات الإجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي وشيخ قبيلة الحمده بادي محمود الحمدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمركز .

واستعرض رئيس جمعية الحسي الفرعية عبدالمحيي نويفع الحمدي ضمن كلمة له أثناء الحفل البرامج التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية, وخطة عملها مستقبلاً, مبيناً أبرز المهام التي تقوم بها اللجان بالجمعية, والبرامج التي تقدمها للمجتمع, وأبرز الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الجمعية .

وثمن الحمدي جهود الداعمين والقائمين على الجمعيات الخيرية وما يقدمونه من دعم متواصل لجمعية البر الخيرية في مركز الحسي ، مقدماً الشكر لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه ، ومؤسسة علي الثنيان وإخوانه لدعمهما المقر الجديد للجمعية وأنشطة الجمعية المختلفة .

ووصف رئيس جمعية الحسي تدشين المقر بأنه إحتفال للخير والتكافل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتقدم للجمعية التي تخدم جميع القرى والهجر التي تتبع لمركز الحسي ويستفيد منها نحو ١٠٠٠ مستفيداً ومستفيدة من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.