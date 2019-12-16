موازنة قطر 2020… مصروفات بـ 210.5 مليار ريال وتتوقع فائضا بـ 500 مليون ريال

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة المالية القطرية عن موازنة للعام 2020 تبلغ 210.5 مليار ريال قطري (حوالي 57.83 مليار دولار) بزيادة 1.9% في المصروفات مقارنة مع 2019، وهو أعلى إنفاق منذ 5 سنوات.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بحسب الموازنة تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019، وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة تتوقع فائضا قدره 500 مليون ريال العام المقبل، مقارنة مع فائض 4.4 مليار ريال هذا العام.

ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل.

وأوضح بيان الوزارة أن النفقات الجارية في موازنة قطر للعام 2020 ستزيد 3.4% إلى 58 مليار ريال.

وقال بيان الموازنة إن قطر تقول إنها حققت فائضا 4.4 مليار ريال في 2019 .