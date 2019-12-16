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قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي

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قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي
http://almnatiq.net/?p=810718
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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