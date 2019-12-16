محافظ القطيف يقوم بزيارة لمقر نادي السلام بالعوامية

المناطق - القطيف

زار محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان صباح اليوم (الاثنين) بزيارة إلى مقر نادي السلام بالعوامية بمحافظة القطيف و قد كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة فاضل علي النمر وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه المحافظ عن سعادته بالمنجزات التي تحققت في مختلف المجالات , مؤكداً دعمه للنادي والمسئولين فيه لمواصلة المسيرة وتذليل كل العقبات التي تقف أمامهم في تحقيق النجاح للأرتقاء برياضة المحافظة في جميع المحافل في ظل ماتقدمه الدولة وما توجيهات سمو امير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله ودعمهم الدائم للرياضة بالمنطقة عموماً والمحافظة خصوصاً الا خير دليل.

وألقى رئيس النادي كلمة رفع فيها الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على دعمهم لأندية المملكة ولصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله على دعمهم ومساندتهم الدائمة لاندية المنطقة الشرقية عموماً ولأندية المحافظة ونادي السلام على وجه الخصوص ولصاحب السمو الملكي الرئيس العام لهيئة الرياضة على توجيهاته للارتقاء بالرياضة السعودية في كافة المجالات

ونوه خلال كلمته الى ان زيارة المحافظ ماهي الا اهتمام بالرياضة والشباب بالمحافظة ودعم معنوي للنادي فيم واصلة المسيرة وتحقيق الإنجازات لأن الرياضة هي المتنفس الاكبر لإبناء المحافظة

واكد على ما حققه النادي من إنجازات في مختلف المجالات منذ تأسيسه سنة ١٣٨٣هـ والمشاريع والمنشأت الرياضية الجديدة وكذلك المشاريع الاستثمارية المخصصة لدعم النادي والخطط التي يعكف مسئولي النادي على تنفيذها في المستقبل للأرتقاء برياضة المحافظة لتكون في طليعة الأندية التي تشرف الوطن في المحافل الخارجية ويكون النادي في طليعتها .

بعد ذلك قام المحافظ بتكريم بعض القيادات بالنادي ومن ثم القيام بجولة في مرافق النادي , شملت مبنى الأدارة والمركز القرآني الثقافي والمكتبة وغرف اللجان والعيادة الطبية والصالات الرياضية والمتحف وافتتاح نادي الرواد المخصص لخدمة منسوبين النادي والمتقاعدين وكبار السن والاطلاع على الأنشطة .

