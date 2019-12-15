“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني ويضبط عدد من المخالفات في سوق الخضار

المناطق - حائل

بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد وبمتابعة مدير مكتب العمل الاستاذ فواز الغبيشي واشراف مدير التفتيش نفذ فرع الوزارة اليوم الاثنين في سوق الخضار المركزي حملة تفتيشية مشتركة من مفتشي العمل ‏بهدف متابعة العمل وكان برفقتهم الضبط الميداني وتم ضبط عدد من مخالفات العمل حيث وجد عدد من العماله السائبه وتم تحويلها من قبل الضبط الميداني لجهة الاختصاص

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد الى انه سيستمر تنفيذ حملات التفتيش في المنطقة ، وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، لتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين .