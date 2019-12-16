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محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي

محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي

منطقة الرياض

محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي

محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي
http://almnatiq.net/?p=810741
المناطق-فلاج الشعيفاني

دشن صاحب السمو ⁧ الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة⁩ جائزة الدكتور مهيدب المهيدب للتميز المدرسي و التي تهدف إلى زرع روح التنافس بين قادة وقائدات المدارس في المحافظة وتقديم خدمات تعليمية متميزة بحضور سعاده مدير التعليم الدكتورصالح الربيعة والدكتور مهيدب المهيدب حيث شاهد سموه عرض مرئى عن الجائزة وأهدافها

ويأتي تدشين جائزة الدكتور مهيدب المهيدب انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع افضل الممارسات والمبادرات التعليمية نحو نشر ثقافة التميز وتكريم المبدعين بين قادة وقائدات التعليم بالمحافظة

وتنطلق رؤية الجائزة من التنافس والارتقاء بمعايير الابداع بتحقيق جوائز التميز داخل المملكة وخارجها ونشر الجودة و الاتقان بين منسوبي الادارة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية وادرية جاذبة ومحفزة

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