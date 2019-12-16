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تحذير من غوغل لشركائها الأتراك بشأن هواتف أندرويد الجديدة

http://almnatiq.net/?p=810748
المناطق - وكالات

أبلغت غوغل شركاءها التجاريين الأتراك أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام أندرويد من المقرر إطلاقها في تركيا.

وجاء هذا القرار أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها غوغل على عقودها غير مقبولة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، الاثنين.

وكانت هيئة المنافسة غرمت غوغل 93 مليون ليرة (17.4 مليون دولار) في سبتمبر 2018 بدعوى انتهاكها قانون المنافسة من خلال مبيعاتها لبرمجيات الهواتف المحمولة.

وأُعطيت الشركة مهلة ستة أشهر لإدخال تغييرات تسمح بعودة المنافسة.

وفي السابع من نوفمبر، قضت هيئة المنافسة بأن التغييرات التي أدخلتها غوغل على عقودها مع شركائها التجاريين لم تحقق طلبات الهيئة، إذ لا تسمح بتغيير محرك البحث الافتراضي.

وقالت غوغل في بيان “أخطرنا شركاءنا التجاريين بأننا لن نكون قادرين على العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة من المقرر إطلاقها اللسوق التركية”.

وأضافت “سيكون بمقدور المستهلكين شراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا وسيستطيعون استخدام أجهزتهم وتطبيقاتهم بشكل طبيعي. لن تتأثر خدمات غوغل الأخرى،” مضيفة أنها تعمل مع الهيئة على حل المشكلة.

وقالت هيئة المنافسة إنها فرضت غرامة على غوغل تبلغ 0.05 في المئة من إيراداتها يوميا على خلفية الانتهاك وإنها ستظل قائمة حتى الوفاء بجميع الطلبات. وأُعطيت غوغل مهلة 60 يوميا للطعن على الحكم.

وكانت الهيئة طالبت غوغل بتغيير جميع اتفاقاتها لتوزيع البرمجيات للسماح للمستهلكين باختيار محركات بحث أخرى على نظامها أندرويد.

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