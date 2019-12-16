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“تحت الـ16” لأول مرة.. تراجع مفاجئ للدولار في مصر

“تحت الـ16” لأول مرة.. تراجع مفاجئ للدولار في مصر
http://almnatiq.net/?p=810751
المناطق - وكالات

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، في عدد من البنوك.

وقالت مواقع مصرية عدة إن الدولار كسر، خلال تعاملات اليوم، حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.

ونقل موقع “مصراوي” تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، في الفترة الماضية، حيث تراجع معدل التضخم، كما انخفض معدل البطالة وارتفع معدل النمو الاقتصادي.

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