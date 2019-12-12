مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يزور محافظة ثار

المناطق - نجران

قام فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة ثار، وذلك في يوم الإثنين الموافق 19- 4 – 1441 استهل فضيلته الزيارة بلقاء سعادة محافظ ثار الأستاذ/ محمد بن عفيصان، وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، وغير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة، مثل الفرش وأعمال البناء والترميم، وقد استمع فضيلته من سعادة المحافظ لشرح موجز عن المحافظة وما يتبع لها من مراكز وهجر و عدد السكان وأهمية المرافق التابعة لها، وقدّم العصيمي في نهاية الزيارة لسعادة المحافظ مصحفًا مذهبًا في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة.

وقد أقام سعادة المحافظ وجبة الغداء على شرف فضيلة مدير الفرع بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة مدراء الإدارات بالمحافظة.

ثم قام فضيلته بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب والإستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم تحقيقها والوصول إليها، كما دشن فضيلته برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

ثم عقب ذلك لقاء فضيلة رئيس كتابة العدل الشيخ معجب القحطاني بحضور كاتب العدل بالدائرة الثانية الشيخ محمد الغامدي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يعود بخدمة الدعوة إلى الله تعالى في المحافظة وآلية العمل بين كتابة العدل وإدارة المساجد بالمحافظة فيما يخص صكوك الأراضي وتحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية وتكليف مندوب من الجهتين بمتابعة استكمال الصكوك التي مازالت تحت الإجراء، وقد استمع فضيلة مدير الفرع لشرح موجز عن عمل كتابة العدل بما يتعلق بعمل الوزارة وقد أوضح العصيمي سعي الوزارة في الانتهاء من قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لكل ما يخدم العمل عموما والمساجد خصوصًا بما في ذلك صكوك الأراضي، ثم قدم العصيمي هدية لرئيس كتابة العدل وفضيلة كاتب العدل الثانية عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

ثم عقب ذلك جولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات وأيضا زيارة لمسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من المساجد التي تم اختياره ضمن المساجد الأثرية بالمنطقة، لقدمه بالمحافظة إذا تجاوز الخمسين عامًا واستمع فضيلته لشرح من المهندسين القائمين على المشروع، كما وجه فضيلته المختصين للمتابعة والإشراف على سير العمل ورفع تقرير عن الأعمال.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والنواب والأعيان للسلام عليهم، والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل.