احدث الأخبار

“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين
أبرز المواد
 إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء
أبرز المواد
 اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة
أبرز المواد
 رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يسجل نسخته الثانية في موسوعة “غينيس” بـ 2350 صقراً
أبرز المواد
 مدرب الهلال رازفان: الطموحات كبيرة لكسب مباراة الغد ضد فلامنغو البرازيلي
أبرز المواد
 “العمل” تُعلن آلية تحّمل الدولة المقابل المالي على الوافدين في المنشآت الصناعية
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعزز حضورها على مستوى الجامعات السعودية في برنامج التعاملات الإلكترونية
المنطقة الشرقية
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يزور محافظة ثار
منطقة نجران
 “تحت الـ16” لأول مرة.. تراجع مفاجئ للدولار في مصر
أبرز المواد
 تحذير من غوغل لشركائها الأتراك بشأن هواتف أندرويد الجديدة
أبرز المواد
 بين شغور الرئاسة وتصريف الحكومة.. كم مرة حكم “الفراغ” لبنان؟
أبرز المواد
“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين

“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين

أبرز المواد
إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

أبرز المواد
اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة

اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة

أبرز المواد
رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

أبرز المواد

“العمل” تُعلن آلية تحّمل الدولة المقابل المالي على الوافدين في المنشآت الصناعية

“العمل” تُعلن آلية تحّمل الدولة المقابل المالي على الوافدين في المنشآت الصناعية
http://almnatiq.net/?p=810764
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (٪5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الاول من عام ٢٠٢٠م بحيث يبدأ احتساب خط ألأساس للتوظيف من ١/١/ ٢٠٢٠م هذا وقد بينت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.

روابط ذات صلة

“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين

“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين
إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء
اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة

اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*