مدرب الهلال رازفان: الطموحات كبيرة لكسب مباراة الغد ضد فلامنغو البرازيلي

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أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أن الطموحات كبيرة والضغط علينا أصبح أقل، خاصة بعد النجاحات التي حققناها هذا العام من خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

وقال مدرب الهلال في مؤتمر صحافي عقد اليوم : سندخل مباراة الغد ضد فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم بالحماس والثقة ونرغب في الفوز، مشيرًا إلى أن لاعبيه متحفزون لاسيما بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة والأولى بعد انتظار لنحو عقدين .

وأضاف “ليس لدينا ما نخسره بعد فوزنا في آسيا والجمهور في المملكة انتظروا أعواماً من أجل هذا اللقب ، كما نجحنا هذا العام واكتسبنا الحافز ونلعب وليس لدينا ما نخسره لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم”، في إشارة إلى الفريق البرازيلي المتوج بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، الذي يدربه البرتغالي جورج جيسوس الذي سبق له الإشراف على الإدارة الفنية للهلال .

وأكد مدرب الهلال لوشيسكو أن اللاعبين الإيطالي جيوفنكو والفرنسي جوميز جاهزان لمباراة الغد كأساسيين .

من جهته قال لاعب الهلال البرازيلي إدواردو : إن اللاعبين حالياً تحت إدارة مدير فني جديد وهذا ما يهمنا في الوقت الحالي ، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماماً عما يعتقد البرتغالي جورج جيسوس الذي سيحاول تغيير الأمور التي نعرفها عنه ونحن اختلفنا .

وأضاف: الكل سيستخدم الأسلحة التي تمنحه الأفضلية في هذه الجزئية، و هي مباراة 11 ضد 11، في كرة القدم وكل الأمور متاحة .

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.

من جهته قال مدرب فلامنغو البرازيلي البرتغالي جورج جيسوس في مؤتمره الصحافي اليوم: أعرف الهلال جيداً، ومن كل لاعبي الفريق ثمة لاعب واحد لم أدربه، مشدداً على أنه يدرك مدى قوة الهلال ولن تكون المباراة سهلة.

وأضاف “علاقتي بلاعبي الهلال علاقة احترافية سابقة ولكني أتشرف بكل الوقت الذي عملت معهم، مشيراً إلى أنه أسهم في دعم تشكيلة الفريق، لاسيما بالتعاقد مع جوميز في صيف العام 2018 .

من جانبه أكد البرازيلي رافينيا لاعب فلامنغو، أن الفريق يفكر بخصمه القادم (الهلال)، والكل يتحدث عن مباراة فلامنغو وليفربول، ولكن كلاعبين ومدرب نعلم بضرورة تقديم مباراة جيدة والفوز أمام الهلال الذي يقدم دائماً أداءً جيداً لأن لديه لاعبين متميزين.