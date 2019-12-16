اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة

المناطق - الرياض

أشارت تقارير صحفية إلى اكتشاف ثغرات برمجية في النسخة 13 من أنظمة iOS التي أطلقتها آبل مؤخرا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من هذا النظام تحوي مشكلات تتعلق بعمل ميزة “حدود الاتصال لوقت الشاشة”، التي يفترض أن تمنح الآباء قدرة على التحكم بجهات الاتصال التي يتواصل معها أبناؤهم عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

وصممت هذه الميزة لمنع الأطفال من التواصل أو إضافة أي جهة اتصال جديدة في هواتفهم غير تلك التي وضعها الأهل في الهاتف، لكن الخلل الذي اكتشف فيها وفقا للتسريبات لا يجعلها تعمل بالشكل الصحيح، وبالتالي فعند تلقي الطفل رسالة من جهة اتصال جديدة سيتمكن من إضافة رقم صاحب الرسالة إلى قائمة الأرقام في الهاتف، والتواصل مع الرقم عبر ميزة FaceTime أو عبر الرسائل النصية.

من جانبها اعترفت آبل بوجود هذه المشكلة، وأكدت أنها ستعمل على إصلاحها وإطلاق تحديث برمجي لأنظمة تشغيل أجهزتها.

ويشير الخبراء إلى أن الحل المتوفر للتعامل مع هذه المشكلة حاليا، ومنع الأطفال من إضافة رقم جديد إلى دفتر العناوين في iOS خاصتهم دون رغبة الأهل هو تفعيل ميزة Downtime على هاتف الطفل، والتي تمكن الآباء من تحديد التطبيقات والميزات التي يمكن للطفل استعمالها خلال فترات زمنية محددة.