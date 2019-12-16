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إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

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إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء

إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=810780
المناطق - واس

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اليوم إقامة شوطين للصقارين الدوليين، على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض، وسط أجواء حماسية واستحواذ إماراتي على المراكز الأولى .
وأقيم الشوط النهائي الأول لفئات الحر والشاهين للمحترفين الدوليين، وفاز بلقب بطل كأس الملك عبدالعزيز للصقور للفئة الصقار الإماراتي حمد أحمد الشيخ مجرن، بصقره (موفق)، الذي سجل مدة زمنية قدرها 17.637 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار الإماراتي راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، عبر صقره (DK)، بمدة 17.685 ثانية، وحل ثالثًا الصقار الإماراتي سهيل سعيد سلطان سعيد الكندي، بصقره (عراك)، بمدة 18.041 ثانية.
وفي الشوط النهائي الثاني الذي أقيم اليوم لفئات الجير للمحترفين الدوليين، حقق لقب بطل كأس الملك عبدالعزيز للصقور الفريق الإماراتي (F3-K) بالصقر (خطير)، بمدة 16.822 ثانية، وحل ثانيًا الفريق الإماراتي (M7) عبر الصقر (حطام)، الذي قطع مسافة 400 متر بمدة 16.860 ثانية، كما حقق الفريق المركز الثالث بالصقر (353)، بمدة 16.995 ثانية
وكان المهرجان قد شهد أمس الأحد إقامة 14 شوطًا نهائيًّا للسعوديين والدوليين، ومن المقرر أن تستكمل الأشواط النهائية الخاصة بالصقارين السعوديين غدًا الثلاثاء -بإذن الله-.

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