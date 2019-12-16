“كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين

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تشارك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست” في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 الذي يقام في الفترة من 13 – 24 ديسمبر الحالي في أرض المعارض في أبحر الجنوبي، من خلال مبادراتها في مجال تعريب العلوم وإثراء المحتوى العربي ونقل المعرفة للباحثين.

ويقدم جناح المدينة عرضًا عن “شبكة معين” التي أسستها المدينة والتي تتميز بقدرتها على تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات بين مشتركيها، كما تهدف إلى نقل المعرفة للمؤسسات العلمية، والباحثين العرب.

ويتضمن المعرض نسخًا من مجلة “نيتشر” العالمية التي ترجمتها المدينة، كما يقدم الجناح ركنًا للإصدارات العلمية التي تشجع صغار السن على الاطلاع على المجالات العلمية مثل مجلة “الفتيان” التي تترجم عن اللغة الفرنسية وتستهدف الشباب. وتضمن الجناح عرض “سلسلة طبيب العائلة” التي تقدم توعية عن الأمراض المنتشرة، و”سلسلة اللامتناهي” التي تتحدث عن عوالم الطبيعة، وموسوعة “سلسلة لاروس”، وسلسلة مملكة النبات، وكتب التقنيات الإستراتيجية، والرياضيات التجريبية، وألف لعبة تفكير، كما يقدم المعرض تعريفًا عن “حديث العلوم” الذي يهدف لإثراء المحتوى العلمي باللغة العربية والتي تقدم معلومات مبسطة من المؤلفات العلمية والمجلات التي تُصدرها المدينة وتنشر على منصة “ساوند كلاود” الرقمية.