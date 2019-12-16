احدث الأخبار

احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
أبرز المواد
 بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه هيئة الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم تكرار المشكلة
منطقة عسير
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن عن تكنولوجيا لنقل الإنسان إلى أي نقطة في العالم خلال ساعة
أبرز المواد
 “كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين
أبرز المواد
 إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء
أبرز المواد
 اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة
أبرز المواد
 رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يسجل نسخته الثانية في موسوعة “غينيس” بـ 2350 صقراً
أبرز المواد
احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

منطقة الرياض
تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

أبرز المواد
بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية
http://almnatiq.net/?p=810789
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد وصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.

روابط ذات صلة

احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام
تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*