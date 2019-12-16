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بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

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بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
http://almnatiq.net/?p=810795
المناطق - وكالات

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة “بوينغ” تدرس إما تعليق أو تقليص إنتاج طائرتها المثيرة للجدل “737 ماكس”، وسط تزايد “عدم اليقين” بشأن سلامة هذه الطائرة.

وأوضح المصدر، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن القرار يمكن أن يتخذ خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الاثنين في شيكاغو.

ويرى أغلب المسؤولين في إدارة بوينغ أن إيقاف الإنتاج هو الأكثر قابلية للتطبيق، مقارنة مع الخيارات الأخرى.

وترى الصحيفة الأميركية أن إيقاف إنتاج “737 ماكس” قد يؤدي إلى تضخم مصاريف الشركة، مما سينعكس سلبا على عدد الوظائف وسيؤثر على الاقتصاد الأميركي، إلى جانب خلق اضطرابات لشركات الطيران حول العالم.

وكانت بوينغ قالت، في أكتوبر الماضي، إن إيقاف الإنتاج أو خفضه قد يكون ضروريا “في وقت من الأوقات”.

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه يتوقع إصدار إعلان “يتعلق بالإنتاج” في بداية هذا الأسبوع.

والطائرة 737 ماكس حاليا متوقفة عن الطيران عقب تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية في مارس 2019 ومقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصا.

وقبلها، حدثت في أكتوبر 2018 كارثة تحطم طائرة شركة لأيون إير، وهي من الطراز نفسه في إندونيسيا، ومصرع جميع ركابها وعددهم 189 شخصا.

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