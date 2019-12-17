تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

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أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض أن الدخل المبدئي المباشر من فعاليات الترفيه التي قدمت خلال الموسم تجاوز مليار ريال، بخلاف أربعة مليارات ريال دخل غير مباشر.

وقال آل الشيخ خلال كلمته في حفل تدشين الهوية الجديدة لصحيفة “عكاظ” في الرياض اليوم، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 وظيفة غير مباشرة، مشيرا إلى أن العاصمة استقبلت نحو 206 آلاف سائح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينطلق فيه مهرجان “مدل بيست” الموسيقي بمشاركة أكثر من 100 فنان عالمي في مجال التنسيق الموسيقي “DJ” وموسيقيين محليين وعرب، وفقا لما أكدته الجهات المنظمة للمهرجان.

ويترقب محبو “الهاوس والتكنو ميوزك” وغيرهما من الفنون العصرية، العروض الضخمة التي سترافق المهرجان الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط، وينطلق في 19 ديسمبر ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

ويعد مسرح (بيج بيست) الذي يشمل العروض الرئيسة أحد أبرز أركان مهرجان “مدل بيست”، وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من محبي الموسيقى والفن.

ويضم المهرجان أيضا مسرح (أندرجراوند بيست 1 و2) وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. ومن بين المسارح أيضا مسرح (داون بيست) لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

وانطلاقا من حرص مهرجان (مدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

وفي هذا الصدد قال أحمد العماري، عضو فريق مهرجان «MDL east»: “يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية”، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وأضاف: “بناء على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي الأذواق الموسيقية كافة، تم بناء خمسة مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، وتم تصميمها لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية. ويتميز المهرجان بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدم من جميع أنحاء العالم”.