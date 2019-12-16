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أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=810801
المناطق - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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