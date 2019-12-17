احدث الأخبار

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟
أبرز المواد
 برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام
أبرز المواد
 أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة
أبرز المواد
 ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل
أبرز المواد
 “الحجارة المتحركة”.. علماء يفسرون الظاهرة “الغريبة”
أبرز المواد
 متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟.. خبراء يجيبون
أبرز المواد
 5 دول الأكثر اكتئاباً في أوروبا
أبرز المواد
 “تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات
أبرز المواد
 احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
أبرز المواد
 بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
أبرز المواد
في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

أبرز المواد
برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

أبرز المواد
أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أبرز المواد
ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

أبرز المواد

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟
http://almnatiq.net/?p=810814
المناطق - وكالات

أعادت مذكرتا التفاهم، اللتان وقعتهما قبل أيام الحكومة التركية مع حكومة طرابلس، الحديث عن طبيعة مطامع أنقرة في ليبيا، وهي مطامع ظهرت ملامحها قبل عشرات السنوات.

فعلى الأراضي الليبية بدأت الخيوط تزداد تعقيدا، والأزمة التي كانت “ليبية – ليبية” تتفاقم.

قرر رئيس حكومة طرابلس فايز السراج أن يتحالف بشكل علني مع طرف خارجي، من خلال المذكرتين اللتين تمنحان موطئ قدم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقواته على الأراضي الليبية.

خطوة جاءت بعد أشهر بات جليا خلالها طبيعة الدور الذي تمارسه تركيا في ليبيا، إذ تكشّف شيئا فشيئا أمام أعين الليبيين والمجتمع الدولي، التدخل التركي المتمثل في إرسال أسلحة وخبراء عسكريين، لدعم ميليشيات طرابلس، التي تضم الكثير من العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا.

وبمجرد الحديث عن تدخلات تركيا “غير الشرعية” في ليبيا ونواياها الاستعمارية، تتبادر إلى الذهن ذكريات التاريخ، ويستعيد البعض ذكرى “مذبحة الجوازي”، التي وقعت عام 1817، ولا تزال عالقة في ذاكرة الليبيين.

وحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن قناة ليبية، فإنه في سبتمبر 1817، أي قبل نحو 200 عام، نفذ “المستعمر التركي” واحدة من أبشع المجازر في التاريخ ضد قبيلة الجوازي، التي كانت تسكن مدينة بنغازي، مما خلف الآلاف من القتلى والضحايا.

وتعود فصول “المذبحة” حين دعا الحاكم العسكري التركي القرمانلي شيوخ الجوازي للحضور إلى القلعة التركية “بغرض إكرامهم وطلب الهدنة”، على اعتبار أن سكان القبيلة كانوا يقولون “لا” في وجه الاستبداد التركي.

لبى شيوخ وأعوان الجوازي النداء، وبمجرد جلوسهم داخل القلعة، أعطى القرمانلي إشارته للحرس الخاص لتنفيذ الهجوم عليهم، إذ تم ذبحهم جميعا.

وبعد “تصفية” الشيوخ، الذين كان يناهز عددهم الـ45، طالت “المذبحة” كافة أنحاء القبيلة، ليبلغ عدد القتلى أكثر من 10 آلاف فرد، من بينهم نساء وأطفال.

وجاءت المذبحة انتقاما من “الثورة” التي اندلعت ضد القرمانلي، ورفض سكان الجوازي دفع الضرائب المفروضة عليهم.

وما يزال سكان ليبيا يحيون كل سنة ذكرى “مذبحة الجوازي”، التي أدت أيضا إلى مغادرة عدد من سكان القبيلة البلاد، وتوجههم صوب دول مجاورة، مثل مصر والجزائر وتونس والسودان.

ويتوجه الليبيون، في كل ذكرى، بنداءات للمنظمات الدولية، لمطالبة تركيا بالاعتراف بالمذبحة، والاعتذار للقبيلة والحصول على حقوق الضحايا المعنوية والمادية.

روابط ذات صلة

برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام
أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة
ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*