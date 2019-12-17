وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، مساء اليوم، 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر” لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، وهي الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور ، والمديرية العامة للجوازات ، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، كما دشن سموه تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونياً المقدمة من الأمن العام.

واشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها سمو وزير الداخلية على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور ، تمثلت في خدمة “مبايعة المركبات”، و”خدمة المركبات المحجوزة”، و خدمة “الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية”، بالإضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

بينما اشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها سموه للمديرية العامة للجوازات على خدمات المستثمر الأجنبي ، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

كما اشتملت الخدمات التي دشنها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على “خدمة تسجيل المواليد” ،وخدمة “تقدير” المطورة ، بالإضافة إلى خدمة “تعديل مهن المدنيين” ، وخدمة “إصدار سجل أسرة جديد للأمهات”، وخدمة ” إصدار سجل أسرة في حالة الزواج” .

يذكر أن عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة “أبشر” تجاوز 14 مليون شخص وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومعالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي ، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدد من كبار المسؤولين .