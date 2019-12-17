القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”

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أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن انطلاق رالي داكار السعودية 2020، يعد ثمرةً ثقة القيادة الرشيدة وعزمها وطموحها للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية المملكة 2030 .

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القدية مساء اليوم لكشف تفاصيل رالي داكار السعودية 2020 الذي سيقام في المملكة في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، :”مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في أرض المملكة، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار، السباق الذي تصدّر قائمة الراليات لأربعين عامًا في إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة، والآن يكتب للرالي أولى كلماتِ فصلٍ جديدٍ في آسيا، تبدأ صفحاته في المملكة العربيّة السعودية”.

من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان: “شراكتنا مع داكار كانت أولى خطواتنا معاً، والآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالاً ونساءً، كلٌ آتٍ إلى مملكة الخير آملاً أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى”.

وأكد أن الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية سيلتزم نحو تطوير رياضة المحركات، وتحسين معايير وظروف القيادة وتشجيع القيادة الآمنة والمسؤولة، كما نرغب في الوقت نفسه أن نؤمّن أفضل المسابقات وأكثرها تحدياً لشبابنا وشاباتنا في المملكة، كي يُظهروا للعالم قدراتهم ومهاراتهم سواءً كانت قيادة السيارات والدراجات، أو استضافة وإدارة الأحداث والفعاليات العالمية.

وأعلن الأمير خالد بن سلطان رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية خلال المؤتمر الذي شهد حضوراً إعلامياً كبيراً، دعم الاتحاد لمشاركة عدد من السائقين السعوديين في رالي داكار السعودية 2020 من خلال دفع رسوم الاشتراك الخاصة بهم حتى يخوضوا تحدي داكار.

وشهد المؤتمر الكشف عن فيديو الحملة الدعائية العالمية للسباق، الذي سيُعرض على شاشات عملاقة في كبرى الميادين بعدد من أبرز المدن العالمية كباريس وميلان ومدريد بهدف تعريف العالم بصحراء المملكة، كما سيُعرض الفيديو في بعض أشهر المواقع العالمية مثل تايمز سكوير بنيويورك وميدان ليستر في لندن وبرج خليفة في دبي، كذلك يزين الفيديو العاصمة السعودية الرياض ومدينتي جدة والدمام، وتحتوي الحملة الدعائية على لقطات تحكي قصة المملكة عبر التاريخ بصحرائها الخلابة وكثبانها الرملية وتلالها وأوديتها وطبيعتها الفريدة التي لا مثيل لها حول العالم.

وتهدف الحملة إلى نقل صورة من أرض الواقع عن جمال الصحراء السعودية وتقديم فكرة للعالم عن التضاريس المتوقع مشاهدتها خلال هذه النسخة غير المسبوقة من رالي داكار.

وأقيمت جلسة حوارية ضمت سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي، بالإضافة إلى السائقين السعوديين مشعل الغنيم، وطلال البدر، وإبراهيم المهنا.

تجدر الإشارة إلى أن رالي داكار السعودية 2020 يمتد لـ 12 مرحلة على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة وغير المكتشفة، حيث ينطلق من جدة قبل أن يتحرك نحو الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية، ثم المرور على التلال الرملية لحائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، بعد ذلك يتجه الرالي نحو الغرب في وسط صحراء المملكة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في القدية.

ويشارك في الرالي أكثر من 550 متسابقًا من 62 دولة وست قارات حول العالم، لاستكشاف التضاريس الفريدة لأول نسخة تقام في قارة آسيا، ويضم السباق خمس فئات من المركبات، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك السايد باي سايد.