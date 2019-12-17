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مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

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مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج
http://almnatiq.net/?p=810828
المناطق - وكالات

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعه اليوم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، جنوب محافظة لحج جنوب اليمن.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في منطقة حُمالة بجهة كرش.
وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني وجرح آخرين.

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