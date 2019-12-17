بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء

المناطق - وكالات

قام مناصرون لحركة أمل وحزب الله بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراقها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ليل الاثنين الثلاثاء، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف.

وأفادت “سكاي نيوز” بأن مناصري أمل وحزب الله أطلقوا هتافات طائفية ورموا قنابل مولوتوف سمعت أصداؤها وسط بيروت.

وعززت قوات الأمن اللبنانية وجودها في وسط بيروت فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث يقدر عددهم بنحو 200 شخص.

وتشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية حالة من التوتر لليوم الثالث على التوالي مع استمرار محاولة عناصر حزبية اقتحام ساحات الاعتصام.