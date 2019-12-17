بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء

بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء

أبرز المواد
مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

أبرز المواد
القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”

القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”

أبرز المواد
“الخطوط السعودية” تدشّن شركة لخدمات المناولة الأرضية واللوجستية بمطارات المملكة

“الخطوط السعودية” تدشّن شركة لخدمات المناولة الأرضية واللوجستية بمطارات المملكة

أبرز المواد

بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء

بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء
http://almnatiq.net/?p=810832
المناطق - وكالات

قام مناصرون لحركة أمل وحزب الله بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراقها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ليل الاثنين الثلاثاء، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف.

وأفادت “سكاي نيوز” بأن مناصري أمل وحزب الله أطلقوا هتافات طائفية ورموا قنابل مولوتوف سمعت أصداؤها وسط بيروت.

وعززت قوات الأمن اللبنانية وجودها في وسط بيروت فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث يقدر عددهم بنحو 200 شخص.

وتشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية حالة من التوتر لليوم الثالث على التوالي مع استمرار محاولة عناصر حزبية اقتحام ساحات الاعتصام.

روابط ذات صلة

مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج

مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج
القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”

القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”
“الخطوط السعودية” تدشّن شركة لخدمات المناولة الأرضية واللوجستية بمطارات المملكة

“الخطوط السعودية” تدشّن شركة لخدمات المناولة الأرضية واللوجستية بمطارات المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*