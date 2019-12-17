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السجن لشقيقين خططا لزرع قنبلة على متن طائرة شركة الاتحاد

السجن لشقيقين خططا لزرع قنبلة على متن طائرة شركة الاتحاد

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السجن لشقيقين خططا لزرع قنبلة على متن طائرة شركة الاتحاد

السجن لشقيقين خططا لزرع قنبلة على متن طائرة شركة الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=810850
المناطق_الرياض

قضت السلطات الأسترالية بسجن شقيقين من سيدني لمدة لا تقل عن 30 و27 عاما لتخطيطهما لزرع قنبلة في مطحنة لحوم على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد قادمة من أستراليا

وأدين خالد خياط 52/ عاما/ ومحمد خياط 34/ عاما/ في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر على التوالي، بالتآمر بارتكاب عمل إرهابي بين كانون ثان/يناير وتموز/يوليو 2017

وقضت المحكمة بأن الشقيقين خططا لترك مطحنة لحوم محملة بالمتفجرات في حقيبة أخيهم، عامر خياط ، دون علمه والذي كان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية قادمة من سيدني إلى أبوظبي

وفي المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء، حكمت القاضية كريستين آدمسون على خالد خياط بالسجن لمدة 40 عاما ومحمود خياط بالسجن لمدة 36 عاما، ولا يكونا مؤهلان لإخلاء السبيل المشروط، لمدة 30 و 27 عاما على التوالي، وفقًا لحكم المحكمة

وقالت القاضية في جلسة النطق بالحكم: لا يعني عدم إصابة أو مقتل أي شخص فعليا نتيجة لهذه المؤامرة أنها لم تكن في غاية الخطورة

وشمل المخطط شقيق رابع يدعى طارق خياط 47/ عاما/ كان قد قاتل لصالح تنظيم داعش في سورية، وقد وجّه أشقاءه في سيدني بزرع القنبلة ووفر لهم المتفجرات

وذكرت السلطات أنه تم إحباط المخطط عندما وجدت السلطات أن الأمتعة زائدة الوزن وعندما قامت بتفتيشها أمرت باستبعاد مطحنة اللحوم

وأصر الشقيقان أثناء المحاكمة على براءتهما مما نسب إليهما

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