احدث الأخبار

الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !
أبرز المواد
 واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل
أبرز المواد
 الأرصاد تكشف عن حالة الطقس لهذا اليوم على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 تركي الحمد يرد على تصريحات “المغامسي” بشأن صحة زواج الرجل بنية الطلاق.. ويعلق: أليس زواج المتعة أجدى !- فيديو
أبرز المواد
 الهند.. تصاعد الاحتجاجات ضد “قانون الجنسية” لغير المسلمين
أبرز المواد
 المسماري: لن نقبل بجندي أجنبي واحد.. وليبيا ليست قطر المحتلة
أبرز المواد
 بيروت.. اشتباكات وحرق خيام من حركة أمل وحزب الله بساحة الشهداء
أبرز المواد
 مصرع عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي جنوب لحج
أبرز المواد
 القدية تشهد تفاصيل “رالي داكار السعودية 2020”
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تدشّن شركة لخدمات المناولة الأرضية واللوجستية بمطارات المملكة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر”
أبرز المواد
الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !

الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !

أبرز المواد
واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان

أبرز المواد
مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

أبرز المواد
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس لهذا اليوم على عدد من مناطق المملكة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس لهذا اليوم على عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد

الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !

الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !
http://almnatiq.net/?p=810853
المناطق_الرياض

أيدت محكمة الاستئناف قرار صادر من المحكمة الجزائية بتغريم قاض سابق بدائرة الأوقاف والمواريث بإحدى المناطق 10 آلاف ريال ومعاقبته بـ 20 جلدة، لجمعه أموالا من دون وجه حق.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر مطلعة أن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات عن رئيس دائرة ألزمه بدفع 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار على نفسه بالاعتداء على زوجته وعدم الإنفاق عليها والاقتراض منها.
وأشارت المصادر إلى أن شكوى المواطن تضمنت بأن القاضي أصدر بعد ثمانية أشهر قرارا بالصلح مع زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء عليها ودفع مبلغ 12200 كنفقات متأخرة.
وحسب تحقيقات وزارة العدل اعترف القاضي باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح مع زوجته ودفع مبلغ مالي لها برغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظرها المحكمة العامة.
وبرر القاضي المدان الواقعة قائلا أن السبب شخصي لا علاقة له بالعمل، وأنه استغل نفوذه الوظيفي ليجعل طلاق الزوجة بيده لا بيد الشاكي بهدف الضغط عليه. كما أقر في التحقيقات بجمع تبرعات عن طريق كوبونات.
واعترف أيضا بتقاضي مبالغ لقراءات في الحسينيات بصفته الرسمية وتسليم ضبوط قواعد الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم وإصداره ولايات جديدة لمن تربطه بهم علاقات شخصية. كما أقر بمخالفة لائحة عمل قاضي الأوقاف بالنظر في خصومات ودعاوى منظورة في المحكمة العامة.

روابط ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان
مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس لهذا اليوم على عدد من مناطق المملكة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس لهذا اليوم على عدد من مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*