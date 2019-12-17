الحكم على “قاضٍ سابق” بالجلد والغرامة بعد إدانته باستغلال وظيفته في خلاف بين مواطن وزوجته !

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أيدت محكمة الاستئناف قرار صادر من المحكمة الجزائية بتغريم قاض سابق بدائرة الأوقاف والمواريث بإحدى المناطق 10 آلاف ريال ومعاقبته بـ 20 جلدة، لجمعه أموالا من دون وجه حق.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر مطلعة أن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات عن رئيس دائرة ألزمه بدفع 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار على نفسه بالاعتداء على زوجته وعدم الإنفاق عليها والاقتراض منها.

وأشارت المصادر إلى أن شكوى المواطن تضمنت بأن القاضي أصدر بعد ثمانية أشهر قرارا بالصلح مع زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء عليها ودفع مبلغ 12200 كنفقات متأخرة.

وحسب تحقيقات وزارة العدل اعترف القاضي باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح مع زوجته ودفع مبلغ مالي لها برغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظرها المحكمة العامة.

وبرر القاضي المدان الواقعة قائلا أن السبب شخصي لا علاقة له بالعمل، وأنه استغل نفوذه الوظيفي ليجعل طلاق الزوجة بيده لا بيد الشاكي بهدف الضغط عليه. كما أقر في التحقيقات بجمع تبرعات عن طريق كوبونات.

واعترف أيضا بتقاضي مبالغ لقراءات في الحسينيات بصفته الرسمية وتسليم ضبوط قواعد الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم وإصداره ولايات جديدة لمن تربطه بهم علاقات شخصية. كما أقر بمخالفة لائحة عمل قاضي الأوقاف بالنظر في خصومات ودعاوى منظورة في المحكمة العامة.