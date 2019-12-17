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واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان
http://almnatiq.net/?p=810858
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزيرين في جنوب السودان، متهمة إياهما بـ “عرقلة جهود المصالحة” في البلاد

وجاء في بيان للوزارة الأمريكية، نشر على موقعها اليوم الاثنين، أن العقوبات تفرض على وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، ووزير دفاع جنوب السودان، كوال منيانق جوك

وحملت الوزارة الأمريكية لومورو المسؤولية عن “تجنيد وتنظيم مليشيات محلية لشن هجمات على قوات المعارضة”. أما منيانق جوك، فاتهمته واشنطن بعدم سحب القوات من المناطق المتفق عليها مع المعارضة في إطار اتفاق السلام، وتحريض القبائل على أعمال العنف

كما اتهمت الولايات المتحدة الوزيرين باستغلال النزاع من أجل تحقيق أرباح شخصية، “مما تسبب بمزيد من المعاناة لشعب جنوب السودان”

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات سترفع في حال حدوث “تغيرات إيجابية” واتخاذ المدرجين على قائمة العقوبات “خطوات ملموسة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية طبقا لاتفاق السلام” الذي توصل إليه رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزعيم المعارضة، رياك مشار، في 2018

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