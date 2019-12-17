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مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

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مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على موازنة 2020 المثيرة للجدل
http://almnatiq.net/?p=810859
المناطق_وكالات

حققت الحكومة الائتلافية الجديدة في إيطاليا انتصارا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، حيث أقر المشرعون في مجلس الشيوخ موازنتها المثيرة للجدل لعام 2020

وتم إقرار الموازنة في تصويت بموافقة 166 عضوا مقابل رفض 128 عضوا في مجلس الشيوخ، وستحتاج الموازنة إلى التصديق عليها في مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري

يشار إلى أن الموازنة كانت نقطة شائكة بالنسبة للائتلاف الحاكم، الذي يضم حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي (يسار وسط)

وتتضمن الموازانة فرض ضرائب على الإنترنت والبلاستيك والسكر والتزام أكثر قوة

بمكافحة التهرب الضريبي

وتعاني إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ارتفاع الدين العام وركود في النمو خلال السنوات القلائل الماضية

وتخطط الحكومة لإبقاء عجز الموازنة عند 2ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل

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