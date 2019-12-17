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بعد فحص 30 طن من النفايات..زوجان يعثران على “كنزهما المفقود”

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بعد فحص 30 طن من النفايات..زوجان يعثران على “كنزهما المفقود”

بعد فحص 30 طن من النفايات..زوجان يعثران على “كنزهما المفقود”
http://almnatiq.net/?p=810871
المناطق_متابعات

نجح زوجان أستراليان في العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة، وذلك عقب إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات

وأشارت شبكة 9 News الأسترالية، إلى أن الزوجين اللذين لم يكشفها هويتهما ، كانا يجددا منزلهما الواقع في ضاحية “مالفرن” بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما

وتجاوب العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: “إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة، إلا أن الزوجين تعرفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها”

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