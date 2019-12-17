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شاهد.. تجربة اجتماعية للتحرش بالفتيات على الهواء مباشرة .. ومحام: هذا المقطع مسيء ويعد جريمة !

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شاهد.. تجربة اجتماعية للتحرش بالفتيات على الهواء مباشرة .. ومحام: هذا المقطع مسيء ويعد جريمة !

شاهد.. تجربة اجتماعية للتحرش بالفتيات على الهواء مباشرة .. ومحام: هذا المقطع مسيء ويعد جريمة !
http://almnatiq.net/?p=810873
المناطق_الرياض

انتقد المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم عرض برنامج تلفزيوني تجربة اجتماعية عن التحرش بالفتيات.
ونشر اللاحم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من برنامج “حراك مع ملاك” المذاع على قناة “أم بي سي” وعرض خلاله فريق البرنامج تجربة اجتماعية عن التحرش.
وظهر خلال الفيديو اثنين من معدي البرنامج قام أحدهما باستضافة بعض الفتيات فيما لعب الآخر دور متحرش . وأثناء توجيه الأول سؤالا للفتيات عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي قام زميله بتوجيه كلمات “تحرش لفظي” للفتيات الذين اختلفت ردة فعلهن تجاه ما حدث حيث فضلت فتاة الإنسحاب لشعورها بالإحراج فيما حاولت أخرى إيقاف الشاب لردعه.
وعلق اللاحم على المقطع قائلا: “هذه التجربة تعد جريمة تحرش حتى ولو كانت(مقلب)على حد زعم المعدين الشخص تحرش بالفتاة بمفردات (تخدش الحياء)ولا يمكن الدفع بأنه غير جاد أو أنه(يمقلب)الضحية،تماماً لو قام بلمس جسدها و دفع بالدفع نفسه هذا المقطع مسيء ويعد جريمة تحرش ).
واختتم حديثه قائلا: هذا نقد للمحتوى ولا علاقة له بالبرنامج ولا مقدمته).

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