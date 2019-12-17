مكاسب «أرامكو» مستمرة .. والقيمة السوقية عند 2.03 تريليون دولار

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أغلق سهم شركة أرامكو للمرة الأولى منذ الطرح على قيمة سوقية عند 2.03 تريليون دولار، وذلك بعد أربع جلسات تداول فقط، إذ أغلق السهم عند مستوى 38 ريالا، وذلك مدعوما بحجم طلبات الشراء المستمرة على أسهم الشركة

ومع مواصلة سهم شركة أرامكو صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، حقق مكاسب سوقية منذ طرحه بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، منها 120 مليار دولار فقط خلال جلسة الإثنين

وسجل السهم أعلى مستوى له عند 38.7 ريال في الجلسة الثانية من الإدراج عند قيمة سوقية بلغت حينها 2.06 تريليون دولار، إلا أن السهم أغلق عند مستوى 36.8 ريال

وارتفعت كمية التداول على سهم “أرامكو” بنحو 8 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت كمية التداول نحو 87.6 مليون سهم، مقارنة بنحو 81.3 مليون سهم، في حين بلغت قيمة التداول نحو 3.3 مليار ريال تم تنفيذها عبر 54.3 ألف صفقة

وشملت تداولات “أرامكو” على صفقات خاصة أيضا بنحو 71.8 مليون ريال، واستمرت بشكل يومي منذ إدراج الشركة

وأغلقت سوق الأسهم تداولاتها على مكاسب بنحو 89 نقطة بما يعادل 1.1 في المائة، ليبلغ حجم التداولات نحو 6.8 مليار ريال، فيما استحوذت “أرامكو” على نحو 3.3 مليار ريال بما يعادل 48 في المائة من التداولات

ومن المقرر اليوم أن تمدد فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق لسهم “أرامكو السعودية”، بالتزامن مع بدء الانضمام السريع للشركة إلى مؤشر إم إس سي آي MSCI للأسواق الناشئة غدا الأربعاء، بحسب أسعار إغلاق اليوم

ومن المتوقع أن تنضم “أرامكو” إلى حساب المؤشر العام “تاسي” ومؤشر قطاع الطاقة، بحسب منهجية “السوق المالية السعودية” من بداية تداولات جلسة الغد. وطرحت “أرامكو” ثلاثة مليارات سهم “1.5 في المائة من أسهمها” للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها “مليار سهم” للأفراد، و1 في المائة “مليارا سهم” للمؤسسات