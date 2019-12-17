رسميًا.. الجزائر عضواً بمنطقة التبادل الحر الأفريقية

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صادقت الجزائر يوم أمس الأحد، رسميا بالعاصمة الغانية أكرا على انضمامها إلى منطقة التبادل الحر الافريقية

وقال بيان لوزارة التجارة الجزائرية، إن المصادقة الرسمية للجزائر على الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الافريقية جاءت خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة، بحسب وكالة أنباء الجزائر “واج”

وأكد وزير التجارة الجزائري أن إطلاق منطقة التبادل الحر تعد خطوة حاسمة لتعزيز التعاون والتبادلات بين الدول الأفريقية، خاصة وأنها تحوز على قدرات هائلة في عديد المجالات على غرار الثروات الطبيعية والزراعة والموارد المنجمية

وقال إن تفعيل هذه الاتفاقية سيسمح مستقبلاً بخروج الدول الأفريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة بين دول القارة

وأضاف أن الدول المصادقة على الاتفاق ستستفيد من رفع القيود الجمركية، والتي يمكن أن تصل إلى صفر في المائة على مدى خمس سنوات بعد دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ شهر يوليو 2020

وقال إنه بإعلان انضمامها الرسمي إلى منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية (ZLECAF) فإن الجزائر تجدد اعتزامها الرقي بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الدول الأفريقية ودراسة إمكانيات تطويرها

وكانت الجزائر قد بادرت مؤخرا بتنظيم مؤتمر حول رهانات منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، في إطار السعي إلى شرح أهمية هذه المنطقة على الاقتصاد الوطني واقتصاديات دول القارة

ووفقا لمتطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على كل بلد انضم إلى منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية تنظيم ندوة للحديث عن أهداف وأهمية المنطقة بالنسبة لشعوب القارة

بهذه المصادقة تكون الجزائر هي العضو الثلاثين (30) من مجموع الدول الأفريقية التي تنظم رسمياً إلى منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية