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روسيا وهنغاريا قد تجريان تجارب علمية في الفضاء

روسيا وهنغاريا قد تجريان تجارب علمية في الفضاء
http://almnatiq.net/?p=810893
المناطق_وكالات

ذكر رئيس مؤسسة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن روسيا وهنغاريا قد تجريان تجارب مشركة على متن محطة الفضاء الدولية

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا “أولى اللقاء الذي جمع روغوزين بوزير الخارجية الهنغاري اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بشؤون الرحلات الفضائية المأهولة، ، بما في ذلك تدريب وتحضير رائد فضاء هنغاري، وكذلك إجراء تجارب روسية هنغارية مشتركة على متن المحطة الفضائية الدولية”

وأشار البيان إلى أن الطرفين الروسي والهنغاري ناقشا خلال اللقاء أيضا إمكانية عقد اجتماع آخر في روسيا لدراسة هذه المواضيع أيضا، ويفترض أن يعقد في يناير 2020

وكانت “روس كوسموس” قد صرحت في وقت سابق بأنها تدرس اقتراحا من قبل هنغاريا لإرسال رائد ثان إلى الفضاء، أما وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، فقال إن بلده من المفترض أن ترسل رائدا إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2024

وتجدر الإشارة إلى أن هنغاريا كانت قد أرسلت أول رائد لها إلى الفضاء عام 1980، في إطار برنامج “إنتركوسموس”، واستخدم لهذا الغرض صاروخ سوفيتي من نوع “سويوز”، وبعد أن أمضى حوالي 7 أيام في الفضاء، عاد إلى الأرض وحصل على لقب بطل الجمهورية الهنغارية

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