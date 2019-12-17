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دراسة حديثة … 3 أيام فقط للشفاء من مرض السكري النوع الثاني والأمراض المصاحبة له بهذه الطريقة !

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دراسة حديثة … 3 أيام فقط للشفاء من مرض السكري النوع الثاني والأمراض المصاحبة له بهذه الطريقة !

دراسة حديثة … 3 أيام فقط للشفاء من مرض السكري النوع الثاني والأمراض المصاحبة له بهذه الطريقة !
http://almnatiq.net/?p=810898
المناطق_الرياض

توصلت دراسة علمية حديثة  قام بها باحثون في جامعة ييل الأميركية، إلى نتائج مبشرة  للشفاء من مرض السكري النوع الثاني ، من خلال التقليل من كمية السعرات الحرارية ضمن الحمية الغذائية

ووفقا لما نشرته ” سكاي نيوز ” ، فقد بلغت نسبة الشفاء 40 %  على مرضى شملتهم الدراسة ، و بدأ الباحثون بالقيام بتجارب على الفئران لمعرفة ما يحدث داخل الجسم تحديدا وكيف قد يؤثر التقليل من السعرات الحرارية المستهلكة على مرض السكري.

وتم إخضاع الفئران لحمية غذائية منخفضة السعرات استمرت لمدة 3 أيام فقط، وقام الباحثون خلال هذه الفترة باستعمال مجموعة من التقنيات، التي قاموا باختراعها لقياس ومراقبة مجموعة من التغيرات الأيضية الداخلية والتي تتسبب بإنتاج الكبد لكميات زائدة من الجلوكوز.

وكشفت الدراسة أن إخضاع الفئران لحمية غذائية قليلة السعرات كان له تأثير قوي، إذ خفض معدل ووتيرة عمليات تحويل اللاكتات والأحماض الأمينية إلى جلوكوز، كما خفض معدل ووتيرة تحويل الجليكوجين الكبدي إلى جلوكوز، وخفض أيضا محتويات الكبد من الدهون، ما جعل الكبد أكثر استجابة وحساسية للأنسولين ليصبح مرض السكري النوع الثاني قابل للشفاء إذا حصل المريض على علاج مناسب .

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