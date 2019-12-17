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ضبط مقبل يد الفتاة.. ومصادر تكشف ملابسات الفيديو المسيء!

ضبط مقبل يد الفتاة.. ومصادر تكشف ملابسات الفيديو المسيء!
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المناطق_عرعر

أكدت مصادر أن شرطة منطقة الحدود الشمالية ضبطت الشاب، الذي ظهر مع فتاة في مقطع فيديو متداول يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية والآداب العامة، كما أحالته للنيابة العامة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وفقا لـ”الرياض”، ذكرت المصادر، أن الشاب شارك من قبل في برامج تلفزيونية كوميدية، موضحة أنه اعتاد على نشر مقاطع تمثيلية من أجل لفت انتباه متابعيه، فيما أثارت بعض هذه المقاطع استياءً واسعاً مؤخراً وانتشرت مطالبات بالقبض عليه.

يذكر أن أمير منطقة الحدود الشمالية قد وجه الجهات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف، بعد ظهوره في مقطع فيديو تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، فيما وجهت النيابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظهرت معه في الفيديو.

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