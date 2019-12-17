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أمطار الشرقية تستنفر الأمانة

أمطار الشرقية تستنفر الأمانة
http://almnatiq.net/?p=810918
المناطق_الدمام

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية، في إغراق الشوارع، حيث امتلأت الطرقات الرئيسية و الفرعية في الأحياء السكنية بكميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي ساهم في إعاقة انسيابية الحركة المرورية جزئيا، فيما خفت الشوارع من الازدحام جراء الأمطار العزيزة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث بإسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الامانة تلقت بلاغات عن تجمعات مياه وغيرها، وعلى ضوء تلك البلاغات يتم توجيه الفرق الميدانية وكذلك الإدارات المعنية والبلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، كما أنه تم معالجة الكثير من تلك البلاغات.

و توقع هطول أمطار خلال الأيام القادمة، مضيفا أن الأمانة تمكنت من تصريف كمية كبيرة من مياه الأمطار خلال الأيام الماضية من خلال شبكات التصريف ومحطات تصريف مياه الأمطار.

وأكد الصفيان توزيع مضخات متحركة للمواقع الحرجة للتعامل مع أي تجمعات وإستنفار كامل من أمانة المنطقة الشرقية في مثل هذه الحالات بكافة رؤساء البلديات والفرق الميدانية وكذلك جميع الإدارات ومقاولو النظافة التابعين للأمانة للتأكد من تصريف شبكات التصريف بشكل جيد، ومعالجة تجمعات المياه بشكل سريع.

بدوره أشار المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، إلى ورد تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية، داعيا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

وأكد “الصياد” عيسى الصويتي، استمرار الإبحار و عدم تعليق تراخيص الصيد، من قبل مديرية حرسة الحدود، مضيفا، أن المراكب اتجهت إلى المصائد المختلفة، لافتا إلى أن تعليق الإبحار يكون في حال هبوب رياح شديدة، فيما لا تشكل الأمطار عائقا كبيرا لممارسة الصيد.

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