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عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

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عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
http://almnatiq.net/?p=810920
المناطق_الرياض
ترأس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي اجتماعا بين الفرع بمختلف قطاعاته وممثلي مركز البحوث والتنمية بجامعة الملك عبد العزيز , لمنافشة مبادرة الجامعة لتدريب أعداد من موظفي وموظفات فرع الوزارة والفروع التابعة له في العاصمة ومايتبع لها ومنسوبي الجمعيات ولجان التنمية الأهلية , وفق نظام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تضمن الاجتماع عرضا لنشاط مركز البحوث والتنمية بالجامعة , والهدف من المبادرة التي ستكون على ثلاث مراحل , وعدد المستهدفين بها قد يصل إلى 500 متدرب , وسيتم البدء بتفعيل هذه الشراكة بعد اكتمال الإجراءات الروتينية , على أن يكون التدريب في مجالات تنموية متنوعة مجاناً دون مقابل مع منح المتدربين شهادات معتمدة.
يأتي ذلك في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين فرع عمل وتنمية الرياض والجهات الحكومية الأخرى  , والهدف منها إيجاد جيل من المدربين المؤهلين عمليا لتدريب زملائهم , مع تأهيلهم مستقبلا ليكونوا مدربين على المستوى الإقليمي .

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