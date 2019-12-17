احدث الأخبار

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
أبرز المواد
 هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا
أبرز المواد
 أمطار الشرقية تستنفر الأمانة
أبرز المواد
 هيئة الصناعات العسكرية تمنح تراخيص جديدة
أبرز المواد
 ضبط مقبل يد الفتاة.. ومصادر تكشف ملابسات الفيديو المسيء!
أبرز المواد
 نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعامل بطوكيو
أبرز المواد
 محافظ املج يرعى أمسية الجهني
أبرز المواد
 تحولن لـ “بائعات” شاي وسبح.. طبيبات سعوديات يروين مأساتهن لعدم حصولهن على وظيفة !
أبرز المواد
 دراسة حديثة … 3 أيام فقط للشفاء من مرض السكري النوع الثاني والأمراض المصاحبة له بهذه الطريقة !
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم 20 متميزاً ومتميزة بجائزة حمد المالك للأداء التعليمي المتميز بالرس
أبرز المواد
 روسيا وهنغاريا قد تجريان تجارب علمية في الفضاء
أبرز المواد
دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

أبرز المواد
عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

أبرز المواد
هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا

هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا

أبرز المواد
أمطار الشرقية تستنفر الأمانة

أمطار الشرقية تستنفر الأمانة

أبرز المواد

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%
http://almnatiq.net/?p=810928
المناطق - الرياض

بينما يستمر النقاش حول كيفية تشريع السجائر الإلكترونية، تروجها الشركات المنتجة على أنها الأقل ضررا من تلك التقليدية التي تحوي تبغاً.

وأظهرت دراسة جديدة استغرقت جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 3 سنوات في إعدادها، أن السجائر الإلكترونية ترفع خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، كما أنها عامل خطر للإصابة بأمراض الرئة.

وقال كبير معدي الدراسة، ستانتون جلانتز في بيان له، نقل جانبا منه موقع «إنغادجيت»: «ما وجدناه بالنسبة لمستخدمي السجائر الإلكترونية هو أن احتمالات الإصابة بأمراض الرئة زادت بنحو الثلث حتى بعد السيطرة على تدخينهم للتبغ ومعلوماتهم السريرية والديمغرافية».

ووجدت الدراسة أن الجمع بين تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية يضاعف مخاطر التدخين، مقارنة بتدخين أحد النوعين. وتمثل نتائج هذه الدراسة تحد أمام صانعي السجائر الإلكترونية الذين يسوقون منتجهم كوسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين، إذ إن المدخنين التقليديين قد يختاروا الضرر الأخف.

روابط ذات صلة

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا

هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا
أمطار الشرقية تستنفر الأمانة

أمطار الشرقية تستنفر الأمانة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*