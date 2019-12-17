احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان
أبرز المواد
 “الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟
أبرز المواد
 دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
أبرز المواد
 هذه الأغذية المصنعة تسبب أمراض قاتلة.. تجنبها فورا
أبرز المواد
 أمطار الشرقية تستنفر الأمانة
أبرز المواد
 هيئة الصناعات العسكرية تمنح تراخيص جديدة
أبرز المواد
 ضبط مقبل يد الفتاة.. ومصادر تكشف ملابسات الفيديو المسيء!
أبرز المواد
 نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعامل بطوكيو
أبرز المواد
 محافظ املج يرعى أمسية الجهني
أبرز المواد
 تحولن لـ “بائعات” شاي وسبح.. طبيبات سعوديات يروين مأساتهن لعدم حصولهن على وظيفة !
أبرز المواد
 دراسة حديثة … 3 أيام فقط للشفاء من مرض السكري النوع الثاني والأمراض المصاحبة له بهذه الطريقة !
أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

أبرز المواد
“الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟

“الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟

أبرز المواد
دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

أبرز المواد
عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

أبرز المواد

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان
http://almnatiq.net/?p=810938
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

“الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟

“الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟
دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%

دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%
عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*