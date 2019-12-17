احدث الأخبار

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية
منطقة الجوف
 “أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”
منطقة الجوف
 الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
منطقة الجوف
 مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
أبرز المواد
 نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية
منطقة جازان
 مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير
منطقة عسير
 أمير عسير يرعى غداً «محاضرة الأداء» لمنسوبي الإمارة والإدارات الحكومية بالمنطقة
منطقة عسير
العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

أبرز المواد
أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

منطقة الجوف
“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

منطقة الجوف
الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

منطقة الجوف

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
http://almnatiq.net/?p=810940
المناطق - وكالات

عثر علماء على أكبر حطام لسفينة رومانية في قاع البحر المتوسط، التي غرقت قبل نحو ألفي عام، وهي محملة بأوان خزفية تعرف بـ”الأمفورة”.

والأمفورة هي جرة خزفية كان اليونان والإغريق يستعملونها في نقل زيت الزيتون والنبيذ.

وعثر علماء الآثار على حطام السفينة التي يعود تاريخها إلى ما بين عامي 100 قبل الميلاد، و100 ميلادية، وقد اعتبروا الحطام “أكبر حطام سفينة كلاسيكي” موجود على الإطلاق في شرق البحر المتوسط.

وتم اكتشاف حطام السفينة التي بلغ طولها 110 أقدام (35 مترا)، إلى جانب شحنتها المكونة من 6 آلاف تراكوتا، خلال مسح بالسونار لقاع البحر قبالة ساحل كيفالونيا، إحدى الجزر الأيونية قبالة الساحل الغربي لليونان.

يشار إلى أن طول معظم السفن في تلك الحقبة الزمنية كان حوالي 50 قدما، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن”.

وأُجري المسح بواسطة شبكة “Oceanus” التابعة لجامعة باتراس، باستخدام تقنيات معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي. وتم تمويل البحث من قبل برنامج “Interreg” التابع للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لجورج فيرينتينوس من جامعة باتراس، الذي كشف مع 9 من زملائه هذا الاكتشاف في مجلة “العلوم الأثرية”، فإن حمولة التراكوتا الموجودة في قاع البحر، في “حالة جيدة للغاية”، لافتا إلى أن حطام السفينة سيساعد في الحصول على “ثروة من المعلومات بشأن طرق الشحن والتجارة وتخزين بدن السفينة وبنائها خلال تلك الحقبة”.

روابط ذات صلة

مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان

مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*