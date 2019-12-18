احدث الأخبار

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه
أبرز المواد
 العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية
منطقة الجوف
 “أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”
منطقة الجوف
 الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
منطقة الجوف
 مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
أبرز المواد
 نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية
منطقة جازان
 مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير
منطقة عسير
حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

أبرز المواد
العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

أبرز المواد
أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

منطقة الجوف
“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

منطقة الجوف

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه
http://almnatiq.net/?p=810941
المناطق - الرياض

لعقود طويلة، ظن الناس في أستراليا أن روس مكارتي مجرد رجل أعمال نموذجي، يمارس نشاطاته في البورصة، واستغرق الأمر وقتا طويلة، حتى تمكنوا من اكتشاف الجانب الآخر من حياته.

واعترف مكارتي (70 عاما) أمام محكمة في مدينة سيدني بأنه يعيش حياة مزدوجة، معترفا بأنه كان متورطا في عمليات سطو مسلح على بنوك عدة خلال السبعينيات، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وظلت عمليات السطو المسلح لغزا يحير السلطات التي أخفقت في العثور على المجرم الذي يقف ورائها، إلا أن أعادت فتح التحقيق فيها خلال عام 2018.

وأقر مكارتي بالذنب في 4 من أصل 8 تهم موجهة إليه تتعلق بسرقة بنوك في مدينة سيدني، بمبالغ وصلت إلى 12 ألف و 700 دولار.

وقال إنه كان يستغل ساعة الغذاء في العمل من أجل سرقة البنوك، إذ كان يهاجم هذه المؤسسات المصرفية بمسدس مزيف ويرتدي ملابس تنكرية تخفي ملابسه.

لكنه ترك دليلا، ولو صغيرا، قاد في نهاية المطاف إلى القبض عليه، إذ كان يكتب تهديدا بخط يديه ويشهره في وجوه موظفي البنوك، يطالبهم فيه بتسليمه النقود.

واعتمدت السلطات، التي عثرت على هذه التهديد ومقارنة البصمات الموجودة عليه، بأوراق أخرى تحمل بصمات مكارتي، لتكتشف أنه اللص المسؤول عن عمليات السطو.

وكان مكارتي يعود إلى عمله بعد استراحة الغداء وكأن شيئا لم يكن، ليمارس عمله كالمتعاد.

وكان ينفق المسروقات على سد ديون القمار الذي كان يمارسه في ذلك الوقت.، وتوقف عن سرقة البنوك بعدما أقلع عن ممارسة القمار.

روابط ذات صلة

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان

مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*