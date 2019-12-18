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شاهد.. كمبيوتر أبل الجديد بـ 50 ألف دولار

شاهد.. كمبيوتر أبل الجديد بـ 50 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=810942
المناطق - الرياض

تصدر كمبيوتر أبل المكتبي الجديد العناوين قبل أيام، بسبب السعر “المهول” الذي ينبغي دفعه من أجل الحصول، لكنه أثار السخرية أيضا بسبب شكله المبتكر الذي يدفع البعض لاستخدامه بطريقة أخرى.

ويبدأ سعر كمبيوتر أبل “ماك برو” الجديد بـ6 آلاف دولار، ولكنه قد يتجاوز، مع الشاشة المبتكرة، 50 ألف دولار ، إذا ما أضفت له جميع الميزات المميزة المتاحة، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”.

ومع ارتفاع سعره الذي قد يصل لسعر سيارات حديثة، أثار شكله سخرية كبيرة، بسبب تشابهه مع مبشرة الجبن.

ووصل الأمر لأحد المدونين على موقع يوتيوب، لتجربة الحاسوب في تقطيع شرائح الجبن، وهو الأمر الذي فشل فيه الغطاء الخارجي للكمبيوتر، الذي يشبه كثيرا المبشرة.

واستخدمت أبل غطاء بثقوب كثيرة مثل المبشرة، في الجانب الخلفي للشاشة، ولغطاء وحدة المعالجة المركزية، بهدف توفير نظام تهوية معقد للكمبيوتر أثناء العمل.

وتبلغ قيمة جهاز “ماك برو” الجديد 6 آلاف دولار، من دون أي إضافات جانبية، بمعالج “كور 8” ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 غيغابايت، ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

أما إذا أردت النسخة “المثالية” من الكمبيوتر الخارق، فستضطر لإنفاق 52 ألف دولار، من أجل الحصول على معالج “28 كور”، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت.

وستكلف العجلات الصغيرة التي يتم تركيبها على جهاز المعالجة المركزية، 400 دولار، أما حامل الشاشة الذي يبدو إضافة ضرورية وبسيطة، فتكلف ألف دولار لوحدها فقط لتركيب الشاشة بطريقة مبتكرة، علما بأن ثمة بدائل عدة لهذا الحامل متاحة في الأسواق بسعر أقل من 10 في المئة من سعرها.

وقبل الجهاز الجديد، لم تطلق أبل جهاز ماك برو جديد منذ 2013، عندما أصدرت الشركة جهاز معالجة مركزية شبهه البعض بعلبة القمامة الأسطوانية المغلقة، الأمر الذي دفع الشركة لتصميم الجهاز الجديد بشكل الجديد، ولكن هذا الأمر لم يمنع سخرية الكثيرين، من “مبشرة الجبن” المكلفة جدا.

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