احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 “صفر الفحل وإنتاجه” أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء الغارات الجوية على إدلب السورية
أبرز المواد
 أمريكا: ليس هذا الوقت المناسب لرفع العقوبات عن بيونغ يانغ
أبرز المواد
 “الأحذية النباتية”.. صرعة العالم الثورية في 2020
أبرز المواد
 تنظيف الفم والأسنان.. إليك الطريقة الصحيحة “الوحيدة”
أبرز المواد
 كم مرة في الأسبوع؟.. جرعة “الأسبرين” المثالية لإبعاد السرطان
أبرز المواد
 شاهد.. كمبيوتر أبل الجديد بـ 50 ألف دولار
أبرز المواد
 حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه
أبرز المواد
 العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية
منطقة الجوف
 “أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”
منطقة الجوف
“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أبرز المواد
“صفر الفحل وإنتاجه” أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا

“صفر الفحل وإنتاجه” أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا

أبرز المواد
قلق أممي إزاء الغارات الجوية على إدلب السورية

قلق أممي إزاء الغارات الجوية على إدلب السورية

أبرز المواد
أمريكا: ليس هذا الوقت المناسب لرفع العقوبات عن بيونغ يانغ

أمريكا: ليس هذا الوقت المناسب لرفع العقوبات عن بيونغ يانغ

أبرز المواد

تنظيف الفم والأسنان.. إليك الطريقة الصحيحة “الوحيدة”

تنظيف الفم والأسنان.. إليك الطريقة الصحيحة “الوحيدة”
http://almnatiq.net/?p=810945
المناطق - الرياض

تحظى العناية بالفم بأهمية كبيرة ليس فقط من أجل تجنب رائحة الفم الكريهة، بل أيضاً من أجل تجنب الأمراض كالتسوس والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن.

وينبغي ألا تقتصر العناية بالفم على الأسنان فقط، بل ينبغي أن تشمل اللسان أيضاً.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني يواخيم هوتمان أنه ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً: مرة صباحاً بعد تناول وجبة الإفطار، ومرة مساء قبل الذهاب إلى الفراش.

وشدد على ضرورة تنظيف الأسنان مساء بصفة خاصة، وذلك لإزالة البكتيريا المتراكمة على الأسنان خلال اليوم، التي قد تتسبب في الإصابة بالتسوس والالتهابات أو حتى فقدان الأسنان.

فرشاة ذات شعيرات ناعمة

وأضاف هوتمان أنه ينبغي تنظيف الأسنان بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، محذراً من أن الفرشاة الصلبة قد تُلحق ضررا بالأسنان الحساسة واللثة الحساسة. ومن المفيد استخدام فرشاة أسنان كهربائية، نظراً لأنها تتيح تنظيف الأسنان بسهولة وفعالية.

وينبغي أيضاً تنظيف الأسنان بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة لا تقل عن 3 دقائق، حيث يعمل الفلورايد على تقوية مينا الأسنان وحماية الأسنان من التسوس.

ومن جانبه أشار طبيب الأسنان الألماني ديرك كروب إلى أهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة يوميا بواسطة خيط الأسنان أو بواسطة الفرشاة المخصصة لهذا الغرض، نظراً لأن البكتيريا تستقر في الفراغات بين الأسنان بصفة خاصة.

تنظيف اللسان

كما أكد كروب على أهمية تنظيف قاع اللسان أيضا بمعدل 3 مرات أسبوعيا بواسطة كاشط اللسان “Tongue Scraper/Cleaner”، نظراً لأن البكتيريا الضارة كثيراً ما تستقر هناك.

وعن كيفية استخدام كاشط اللسان أوضح كروب أنه يتم تحريك الكاشط على سطح اللسان بمعدل 5 إلى 7 مرات انطلاقا من الجانب الخلفي باتجاه طرف اللسان، مع مراعاة ممارسة ضغط خفيف أثناء القيام بذلك لإزالة طبقة البكتيريا المتراكمة من دون الشعور بألم.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
“صفر الفحل وإنتاجه” أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا

“صفر الفحل وإنتاجه” أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا
قلق أممي إزاء الغارات الجوية على إدلب السورية

قلق أممي إزاء الغارات الجوية على إدلب السورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*