الأمم المتحدة تدعو لبذل المزيد من الجهود لحل أزمات اللاجئين

المناطق - الرياض

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لحل أزمات اللاجئين، مشيرًا إلى أن مصير العالم مرتبط بمصير اللاجئين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أمام المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في جنيف. وقال: إن الجميع مترابطون والاقتصادات تتأثر بأي اضطرابات سواءً على الحدود القريبة أو البعيدة.

وأوضح أنه تم إجبار 70 مليون شخص على ترك منازلهم بما في ذلك 25 مليون لاجئ، وأنه حان الوقت للتعاون الدولي وتقديم استجابة ملموسة وفعالة للاجئين والتخلي عن نموذج الدعم المتمثل في تعطيل حياة اللاجئ لعقود يعيشها في المخيمات دون أن يكون قادرًا على الإسهام في المجتمع.

ودعا لاستجابة أكثر إنصافًا لأزمات اللاجئين من خلال تقاسم المسؤولية وتعبئة الموارد والتضامن الدولي للنهوض بالتعليم وكسب العيش وتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكد ضرورة ترسيخ القواعد الدولية لحماية اللاجئين، وفي مقدمتها اتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967 .